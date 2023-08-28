В Полтавской области в ходе обстрела погибли три человека

Фото: Telegram / Игорь Клименко

В результате удара российских оккупантов по маслобойне в поселке Гоголево Миргородского района Полтавской области погибли три человека. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.



«В Гоголеве Полтавской области нашли еще одного погибшего. В результате российского удара по масличнице на Полтавщине погибли три человека. Еще один считается без вести пропавшим. Ищем», — говорится в сообщении.



По его словам, пятеро человек получили повреждения разных степенью тяжести. Все пострадавшие — работники предприятия, по которому был нанесен удар.



Пожар уже ликвидирован.