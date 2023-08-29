Оккупанты 600 раз обстреляли украинские позиции на Бахмутском направлении

Российские военные в течение минувших суток 600 раз обстреляли украинские позиции на Бахмутском направлении. Об этом рассказал представитель Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в прямом эфире 5 канала.
По данным Евлаша, российские войска на Бахмутском направлении 600 раз обстреляли украинские позиции, нанесли один авиаудар и совершили один ракетный обстрел.
«Произошло девять штурмов безуспешных для оккупантов. Они все еще пытаются отразить ранее утраченные позиции», — отметил он.
Кроме того, ВСУ на Бахмутском направлении уничтожили:
Также военнослужащий высказался о Лиманно-Купянском направлении, которое также активно обстреливается со стороны оккупантов. Однако захватчики изменили направление атак в район Новоегоровки.
«Центр своего внимания они переместили на Новоегоровское направление. По состоянию на вчера наши защитники зафиксировали там шесть штурмов», - рассказал Евлаш.
Евлаш отметил, что в течение 28 августа оккупанты 561 раз обстреляли позиции украинских военных и нанесли 15 авиаударов, используя самолеты СУ-25 и вертолеты К-52, МИ-8 и МИ-24.
Они уничтожили один БМП, одну пушку Д-30, одну «МСТА-С», три автомобиля, склад с боеприпасами.
Напомним, заместительница министра обороны Анна Маляр рассказала, что российские войска на востоке пытаются наступать на нескольких направлениях.