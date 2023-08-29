Окупанти 600 разів обстріляли українські позиції на Бахмутському напрямі

Російські військові протягом минулої доби 600 разів обстріляли українські позиції на Бахмутському напрямку. Про це розповів представник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш у прямому ефірі 5 каналу.

За даними Євлаша, російські війська на Бахмутському напрямку 600 разів обстріляли українські позиції, завдали одного авіаудару і здійснили один ракетний обстріл.

«Сталося дев'ять штурмів безуспішних для окупантів. Вони все ще намагаються відобразити раніше втрачені позиції», — зазначив він.

Крім того, ЗСУ на Бахмутському напрямку знищили:

177 російських військових,

один танк, «МСТА-С»,

три гармати Д-30 та дві Д-20,

один протитанковий розрахунок,

три боєприпаси типу ZALA,

один БПЛА «Орлан»,

три склади з боєприпасами.

Також військовослужбовець висловився про Лиманно-Куп'янський напрям, який також активно обстрілюється з боку окупантів. Проте загарбники змінили напрямок атак у район Новоєгорівки.

«Центр своєї уваги вони перемістили на Новоєгорівський напрямок. Станом на сьогодні наші захисники зафіксували там шість штурмів», — розповів Євлаш.

Євлаш зазначив, що протягом 28 серпня окупанти 561 раз обстріляли позиції українських військових та завдали 15 авіаударів, використовуючи літаки СУ-25 та вертольоти К-52, МІ-8 та МІ-24.

Вони знищили один БМП, одну гармату Д-30, одну «МСТА-С», три автомобілі, склад із боєприпасами.

Нагадаємо, заступник міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що російські війська на сході намагаються наступати на кількох напрямках.