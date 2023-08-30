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Росію вночі атакували дрони: вибухи були чутні над Тульською, Брянською, Псковською, Калузькою та Орловською областями

30 серпня 2023, 08:05

Росію вночі атакували дрони: вибухи були чутні над Тульською, Брянською, Псковською, Калузькою та Орловською областями

Територія РФ зазнала сьогодні вночі, 30 серпня, масованої атаки безпілотників. Повідомлення про перші атаки почали з'являтися в російських телеграм-каналах після 00:00.

Наприклад, на брянському заводі мікроелектроніки почалася пожежа. Падіння безпілотника на місці найбільшого в Росії виробника мікроелектроніки «Кремній ЕЛ» підтвердив канал Baza.

Про збиток черговими засобами ППО трьох українських безпілотних літальних апаратів над територією Брянської області та ще один БПЛА над територією Орловської області вже повідомив інший телеграм-канал SHOT.

Приблизно о 3 годині 30 хвилин безпілотний літальний апарат залетів і розбився над територією Рузського району Московської області.

Місцеві жителі також зняли безпілотники над Орловською областю. За їхніми даними, мешканці міста Мценськ чули щонайменше три вибухи.

Нагадаємо, що все почалося з атаки безпілотників на військовий аеродром у Пскові в ніч на 30 серпня.

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