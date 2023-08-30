Суд приговорил к 10 годам лишения свободы несовершеннолетнего корректировщика

Славянский горрайонный суд Донецкой области признал несовершеннолетнего виновным в государственной измене и приговорил к 10 годам тюрьмы. Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на приговор от 25 августа.



В период с 19 по 28 апреля 2022 года, обвиняемый в Telegram получал задания от представителя Центрального аппарата ФСБ РФ по сбору информации о расположении и передвижении подразделений ВСУ на территории городов Славянск и Лиман Донецкой области.



Согласно материалам дела, он сдал 12 объектов — местоположения военной техники и блокпостов, места скопления личного состава ВСУ и прочее.



Славянский горрайонный суд рассмотрел дело дистанционно, вне помещения суда, по видеосвязи.



Молодой человек признал себя виновным и рассказал, что ему в Telegram написал неизвестный и просил помочь российским войскам "освободить" Славянск от украинской власти. Он подтвердил, что полностью понимал факт начала широкомасштабной военной агрессии против Украины.



«Отец обвиняемого рассказал, что их семья с 2014 по 2015 год проживала в России. Там его сын дружил с одноклассниками, которые вроде бы стали причиной его пророссийских взглядов. В апреле прошлого года, когда они жили в Славянске, в поведении сына он не заметил ничего необычного, сын сидел дома, иногда ездил на велосипеде», — говорится в материале.



Мать обвиняемого говорит, что для нее было неожиданностью задержание сына. О его пророссийских взглядах она якобы не знала. Поведение сына не вызывало никакого подозрения, он постоянно находился дома, только несколько раз выходил в магазин. Но женщина в это время была на работе и не могла постоянно ухаживать за сыном. Телефон сына она не проверяла.



Следователи установили представителя силового ведомства РФ, зарегистрированного в Telegram по определенному номеру российского оператора мобильной связи и переписывавшегося с обвиняемым.



Обстоятельством, смягчающим наказание, суд учел признание вины, что парень чистосердечно покаялся и рассказал все обстоятельства совершенного, а также совершение уголовного правонарушения несовершеннолетним.



К моменту совершения преступления обвиняемый не достиг совершеннолетия, ранее не судимый.



Исходя из положений ст. 102 Уголовного кодекса, суд решил, что 10 лет является максимально возможным сроком лишения свободы для несовершеннолетнего.