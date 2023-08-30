Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Суд приговорил к 10 годам лишения свободы несовершеннолетнего корректировщика

30 августа 2023, 13:32

Суд приговорил к 10 годам лишения свободы несовершеннолетнего корректировщика

Славянский горрайонный суд Донецкой области признал несовершеннолетнего виновным в государственной измене и приговорил к 10 годам тюрьмы. Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на приговор от 25 августа.

В период с 19 по 28 апреля 2022 года, обвиняемый в Telegram получал задания от представителя Центрального аппарата ФСБ РФ по сбору информации о расположении и передвижении подразделений ВСУ на территории городов Славянск и Лиман Донецкой области.

Согласно материалам дела, он сдал 12 объектов — местоположения военной техники и блокпостов, места скопления личного состава ВСУ и прочее.

Славянский горрайонный суд рассмотрел дело дистанционно, вне помещения суда, по видеосвязи.

Молодой человек признал себя виновным и рассказал, что ему в Telegram написал неизвестный и просил помочь российским войскам "освободить" Славянск от украинской власти. Он подтвердил, что полностью понимал факт начала широкомасштабной военной агрессии против Украины.

«Отец обвиняемого рассказал, что их семья с 2014 по 2015 год проживала в России. Там его сын дружил с одноклассниками, которые вроде бы стали причиной его пророссийских взглядов. В апреле прошлого года, когда они жили в Славянске, в поведении сына он не заметил ничего необычного, сын сидел дома, иногда ездил на велосипеде», — говорится в материале.

Мать обвиняемого говорит, что для нее было неожиданностью задержание сына. О его пророссийских взглядах она якобы не знала. Поведение сына не вызывало никакого подозрения, он постоянно находился дома, только несколько раз выходил в магазин. Но женщина в это время была на работе и не могла постоянно ухаживать за сыном. Телефон сына она не проверяла.

Следователи установили представителя силового ведомства РФ, зарегистрированного в Telegram по определенному номеру российского оператора мобильной связи и переписывавшегося с обвиняемым.

Обстоятельством, смягчающим наказание, суд учел признание вины, что парень чистосердечно покаялся и рассказал все обстоятельства совершенного, а также совершение уголовного правонарушения несовершеннолетним.

К моменту совершения преступления обвиняемый не достиг совершеннолетия, ранее не судимый.

Исходя из положений ст. 102 Уголовного кодекса, суд решил, что 10 лет является максимально возможным сроком лишения свободы для несовершеннолетнего.

ТЕГИ

Места
Славянск Лиман
Прочее
корректировщик

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:07
Оккупанты завозят на оккупированные территории работников из России — ЦНС
14:37
«ДНР»: В Донецке от обстрела пострадали семь человек
14:02
В сети появились фото последствий обстрела отделения ДонЖД в Ясиноватой
12:12
Повреждены дома, админздание и садик. Россияне ударили по центру Курахово
11:29
Оккупанты обстреляли Невское в Луганской области, ранен мужчина — ОВА
10:33
«Уровень тревожности растет»: в оккупированном Мариуполе прогремели взрывы — Андрющенко
10:24
В Донецке ракета влетела в ЖК «Бульвар Сити»
10:02
Россияне обстреляли село в Донецкой области: есть разрушения
09:16
«Паспортизация» в Мариуполе: известно, сколько людей получили паспорт РФ в оккупированной области
23:13
Донецк, Луганск и не только: Главные события 29 августа
21:12
Экс-министра доходов и сборов Клименко заметили на одной из шахт захваченного РФ Донецка
17:50
Россияне развернут дополнительные госпитали в Донецке — Генштаб
16:43
Оккупанты вывозят детей из захваченной Ясиноватой в Челябинск — ЦНС
16:38
«ЛНР» отказывается включить мобильный интернет
15:32
Житель Донецка задержан по обвинению в «вербовке в террористы» на Ближний Восток
15:07
«ДНР»: В Горловке в результате обстрела погибли три человека
13:32
«Суд ЛНР» приговорил двоих военнослужащих ВСУ к 15 годам тюрьмы
13:10
Оккупанты 600 раз обстреляли украинские позиции на Бахмутском направлении
12:52
На обвиняемого в гибели Захарченко хотят вдобавок «повесить» убийство Моторолы
12:13
Россия выдвинула на «выборы» в оккупации домохозяек, серийных кандидатов и участников войны
все новости
15:22
Тысячи украинцев считаются пропавшими без вести — глава Запорожской ОВА
15:07
Оккупанты завозят на оккупированные территории работников из России — ЦНС
14:54
В ГУР МОУ подтвердили уничтожение 4 военных самолетов Ил-76 в Пскове ночью
14:51
Роспропаганда придумала новый фейк про потери украинской армии
14:37
«ДНР»: В Донецке от обстрела пострадали семь человек
14:20
В ВСУ показали кадры ночного боя в условиях сложного ландшафта на Бахмутском направлении
14:02
В сети появились фото последствий обстрела отделения ДонЖД в Ясиноватой
13:39
В Болгарии арестовали бизнес-партнера Пригожина: он владел игровой компанией в Крыму
13:32
Суд приговорил к 10 годам лишения свободы несовершеннолетнего корректировщика
13:31
В Славянске возобновили работу скважины: глава МВА рассказал детали
13:13
ВС РФ на Луганском участке фронта сосредоточили более 110 тысяч военных и около 1000 танков
12:32
Войска России за сутки обстреляли 14 населенных пунктов в Донецкой области, убили человека
12:16
Заведения общепита в Киеве продлят время работы на один час
12:12
Повреждены дома, админздание и садик. Россияне ударили по центру Курахово
11:49
Проводить дополнительную мобилизацию нет нужды —  Резников
11:45
Войска РФ били по Херсонской области из минометов и артиллерии, есть жертва
11:32
В украинских кинотеатрах стартует показ документального фильма про Мариуполь
11:29
Оккупанты обстреляли Невское в Луганской области, ранен мужчина — ОВА
10:42
РФ компенсирует потери за счет отправки на фронт массы слабо обученных солдат — Британская разведка
10:33
«Уровень тревожности растет»: в оккупированном Мариуполе прогремели взрывы — Андрющенко
все новости
ВИДЕО
В Славянске возобновили работу скважины: глава МВА рассказал детали В Славянске возобновили работу скважины: глава МВА рассказал детали
30 августа, 13:31
В Донецке под обстрел попала недостроенный многоэтажный дом. Фото: Местные Telegram-каналы В Донецке ракета влетела в ЖК «Бульвар Сити»
30 августа, 10:24
Атака на военный аэродром в Пскове. Фото: Соцсети Дроны атаковали военный аэродром в российском Пскове
30 августа, 00:45
ВСУ уничтожили радиолокационную станцию «Предел-Э». Кадр из видео ВСУ уничтожили радиолокационную станцию войск РФ за 200 миллионов долларов
28 августа, 22:19
Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости. Фото: Офис президента Украины «Эта борьба за то, что важно каждому»: Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости
24 августа, 10:45
Силы обороны нанесли удар по российскому самолету в Черном море — ГУР ► Силы обороны нанесли удар по российскому самолету в Черном море — ГУР ►
23 августа, 22:47
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама