Суд засудив до 10 років позбавлення волі неповнолітнього корегувальника

Слов'янський міськрайонний суд Донецької області визнав неповнолітнього винним у державній зраді та засудив до 10 років ув'язнення. Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 25 серпня.



У період з 19 по 28 квітня 2022 року обвинувачений у Telegram отримував завдання від представника Центрального апарату ФСБ РФ зі збору інформації про розташування та пересування підрозділів ЗСУ на території міст Слов'янськ та Лиман Донецької області.



Згідно з матеріалами справи, він здав 12 об'єктів — місцезнаходження військової техніки та блокпостів, місця скупчення особового складу ЗСУ та інше.



Слов'янський міськрайонний суд розглянув справу дистанційно, поза приміщенням суду, по відеозв'язку.



Молода людина визнала себе винною і розповіла, що їй у Telegram написав невідомий і просив допомогти російським військам "звільнити" Слов'янськ від української влади. Він підтвердив, що повністю розумів факт започаткування широкомасштабної військової агресії проти України.



«Батько обвинуваченого розповів, що їхня родина з 2014 по 2015 рік проживала в Росії. Там його син дружив із однокласниками, які начебто стали причиною його проросійських поглядів. У квітні минулого року, коли вони жили у Слов'янську, у поведінці сина він не помітив нічого незвичайного, син сидів удома, іноді їздив велосипедом», — йдеться у матеріалі.



Мати обвинуваченого каже, що для неї було несподіванкою затримання сина. Про його проросійські погляди вона нібито не знала. Поведінка сина не викликала жодної підозри, він постійно перебував удома, лише кілька разів виходив до магазину. Але жінка в цей час була на роботі і не могла постійно доглядати сина. Телефон сина вона не перевіряла.



Слідчі встановили представника силового відомства РФ, зареєстрованого в Telegram за певним номером російського оператора мобільного зв'язку, який переписувався з обвинуваченим.



Обставиною, що пом'якшує покарання, суд врахував визнання вини, що хлопець щиро покаявся і розповів всі обставини вчиненого, а також вчинення кримінального правопорушення неповнолітнім.



На момент скоєння злочину обвинувачений не досяг повноліття, раніше не судимий.



З положень ст. 102 Кримінального кодексу суд вирішив, що 10 років є максимально можливим терміном позбавлення волі для неповнолітнього.