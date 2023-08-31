Экс-сотрудница миграционной службы подозревается в коллаборационизме

В офисе Генпрокурора заподозрили бывшую сотрудницу миграционной службы в переводе украинских паспортов на русский язык для дальнейшего оформления российских образцов. Про работу на оккупанта сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.



Херсонской окружной прокуратурой сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности бывшей сотруднице миграционной службы, также ей избрана мера пресечения – содержание под стражей.



По данным следствия, в июле 2022 года во время оккупации г. Херсона военными РФ подозреваемая по собственной инициативе перешла на сторону врага. Она трудоустроилась в незаконно созданном органе - «Управление по вопросам миграции ГУ МВД Херсонской области».

Потенциальная коллаборантка, обвиняется в госизмене. Фото: Генпрокуратура



Подозреваемая была назначена на должность так называемого «и.о. специалиста отдела паспортно-визовой службы управления, а впоследствии она стала «главным специалистом – экспертом Главного управления МВД Херсонской области».



На нее возлагались обязанности по выдаче адресных справок, перевод паспортов граждан Украины и других документов украинского образца на русский язык для дальнейшего получения паспорта РФ.



Также выполняла процедуру идентификации лиц, лишившихся паспортных документов, для выдачи временных документов и организовывала принятие присяги гражданина русской федерации.