Ексспівробітниця міграційної служби підозрюється в колабораціонізмі

В офісі Генпрокурора запідозрили колишню співробітницю міграційної служби у перекладі українських паспортів російською мовою для подальшого оформлення російських зразків. Про роботу на окупанта повідомили у Генеральній прокуратурі України.



Херсонською окружною прокуратурою повідомлено про підозру в колабораційній діяльності колишньої співробітниці міграційної служби, також їй обрано запобіжний захід – тримання під вартою.



За даними слідства, у липні 2022 року під час окупації м. Херсона військовими РФ підозрювана за власною ініціативою перейшла на бік ворога. Вона працевлаштувалась у незаконно створеному органі — «Управление по вопросам миграции ГУ МВД Херсонской области».

Потенційна колаборантка звинувачується в держзраді. Фото: Генпрокуратура



Підозрювану було призначено на посаду так званого «и.о. специалиста отдела паспортно-визовой службы управления общественной безопасности Управления», а згодом вона стала «главным специалистом – экспертом Главного управления МВД Херсонской области»..



На неї покладалися обов'язки щодо видачі адресних довідок, перекладу паспортів громадян України та інших документів українського зразка російською мовою для подальшого отримання паспорта РФ.



Також виконувала процедуру ідентифікації осіб, які втратили паспортні документи, для видачі тимчасових документів і організовувала прийняття присяги громадянина Російської Федерації.