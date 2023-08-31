Наш рух уперед не зупиняється — Зеленський за підсумком проведеного селектора

Володимир Зеленський розповів, що обговорювалося сьогодні на селекторі. Про це президент України написав на своєму Telegram-каналі.

«Заслухав доповідь Головкома про ситуацію на полі бою. Оборонні та наступальні дії. Наш рух уперед не зупиняється», — заявив глава держави

Також на засіданні було заслухано доповіді міністерства оборони про надходження зброї та боєприпасів, зокрема про отримання «великої партії броньованих «медеваків» — те, що зараз дуже потрібно». Мінстратегпром звітувало про власне виробництво та успішне застосування української далекобійної зброї. Зеленський заявив про успішне застосування української далекобійної зброї: «Ціль уражена за 700 кілометрів!». Подробиці президент розкривати не став. Схоже, що йдеться про атаку на аеродром у Пскові, який розташований приблизно на такій відстані від кордону з Україною.

Володимир Зеленський розповів, що Мінінфраструктура готує наступні кроки в рамках «зернового коридору». Кабмін, Офіс президента, як написав глава держави, працюють над підготовкою до зими: енергетична система, «Пункти Незламності», бомбосховища.

«МВС відзвітувало про ліквідацію наслідків ворожих обстрілів, безпекову ситуацію перед стартом нового навчального року. І звичайно ж, звіти розвідок про військові та політичні кроки наших ворогів. Тримаємо все під контролем», — розповів президент.

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