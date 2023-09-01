В Украину удалось вернуть 11 депортированных Россией детей — ОП

Украина вернула из РФ группу депортированных детей. Фото: Андрей Ермак

За последнюю неделю удалось вернуть 11 наших детей, которых похитили россияне. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

«Россияне похищают детей и заставляют их учиться в РФ, убивают, уничтожают целые города. Только за последнюю неделю мы вернули 11 наших детей», — написал он.

По его словам, в Украине разработаны механизмы для того, чтобы находить похищенных детей и возвращать их домой.

«Разработанный по заданию президента план действий Bring Kids Back UA объединяет усилия государства и партнеров. Созданы механизмы для реинтеграции и адаптации похищенных Россией детей, которых удалось вернуть», — отметил Ермак.

Напомним, оккупанты вывозят детей из временно оккупированного города Ясиноватая (Донецкая область) в российский Челябинск.