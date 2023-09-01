В Україну вдалося повернути 11 депортованих Росією дітей — ОП

Україна повернула із РФ групу депортованих дітей. Фото: Андрій Єрмак

За останній тиждень вдалося повернути 11 наших дітей, яких викрали росіяни. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Росіяни викрадають дітей та змушують їх навчатися у РФ, вбивають, знищують цілі міста. Лише за останній тиждень ми повернули 11 наших дітей», — написав він.

За його словами, в Україні розроблено механізми для того, щоб знаходити викрадених дітей та повертати їх додому.

«Розроблений за завданням президента план дій Bring Kids Back UA об'єднує зусилля держави та партнерів. Створено механізми для реінтеграції та адаптації викрадених Росією дітей, яких вдалося повернути», — зазначив Єрмак.

Нагадаємо, окупанти вивозять дітей із тимчасово окупованого міста Ясинувата (Донецька область) до російського Челябінська.