Олимпийский чемпион Верняев завоевал серебро на Кубке вызова

Дончанин и олимпийский чемпион Олег Верняев завоевал для Украины серебро по спортивной гимнастике на Кубке мирового вызова в турецком городе Мерсине. Об этом сообщил НОК Украины в своем Twitter.

Маємо першу нагороду на Кубку світового виклику зі спортивної гімнастики у Мерсіні. Срібло приніс Україні Олег Верняєв. На своїх перших міжнародних змаганнях після повернення 29-річний спортсмен посів друге місце у вправах на коні.



https://t.co/CtDuIWEIr4 pic.twitter.com/jXVuOPiQuB — НОК України (@OlympicUA) September 3, 2023



На своих первых международных соревнованиях после возвращения, 29-летний спортсмен занял второе место в упражнениях на коне.

Напомним, вчера, второго сентября, «Шахтер» возглавил турнирную таблицу УПЛ.