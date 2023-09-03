Олімпійський чемпіон Верняєв завоював срібло на Кубку світового виклику

Донеччанин та олімпійський чемпіон Олег Верняєв завоював для України срібло зі спортивної гімнастики на Кубку світового виклику у турецькому місті Мерсіні. Про це повідомив НОК України у своєму Twitter.

Маємо першу нагороду на Кубку світового виклику зі спортивної гімнастики у Мерсіні. Срібло приніс Україні Олег Верняєв. На своїх перших міжнародних змаганнях після повернення 29-річний спортсмен посів друге місце у вправах на коні.



https://t.co/CtDuIWEIr4 pic.twitter.com/jXVuOPiQuB — НОК України (@OlympicUA) September 3, 2023



На своїх перших міжнародних змаганнях після повернення 29-річний спортсмен посів друге місце у вправах на коні.

Нагадаємо, вчора, 2 вересня, «Шахтар» очолив турнірну таблицю УПЛ.