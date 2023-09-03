Олімпійський чемпіон Верняєв завоював срібло на Кубку світового виклику

Донеччанин та олімпійський чемпіон Олег Верняєв завоював для України срібло зі спортивної гімнастики на Кубку світового виклику у турецькому місті Мерсіні. Про це повідомив НОК України у своєму Twitter.
Маємо першу нагороду на Кубку світового виклику зі спортивної гімнастики у Мерсіні. Срібло приніс Україні Олег Верняєв. На своїх перших міжнародних змаганнях після повернення 29-річний спортсмен посів друге місце у вправах на коні.— НОК України (@OlympicUA) September 3, 2023
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На своїх перших міжнародних змаганнях після повернення 29-річний спортсмен посів друге місце у вправах на коні.
Нагадаємо, вчора, 2 вересня, «Шахтар» очолив турнірну таблицю УПЛ.