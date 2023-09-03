Из-за обстрела россиянами Херсонщины погиб человек, четверо ранены

В результате обстрела российской армией Херсонщины погиб мужчина и еще четыре человека получили ранения. Об этом рассказал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.



«Около 18:00 оккупанты обстреляли жилые дома в Белозерке. Во вражеский удар попала семья. К сожалению, 35-летний мужчина погиб на месте. Его 36-летняя жена и 9-летняя дочь — ранены и госпитализированы в больницу. Также травмы лица получил 37-летний местный житель», — говорится в сообщении.



По его словам, росармия ударила и по микрорайону Корабел в Херсоне. С осколочными ранениями предплечья в больницу доставили 77-летнего херсонца.



2 сентября россияне ночью покрыли огнем Херсон, в результате чего ранения получили два человека. Одна из пострадавших 69-летняя женщина, получившая минно-взрывную травму, а другой — 49-летний мужчина, госпитализированный с осколочным ранением грудной клетки.