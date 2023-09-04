Зеленский посетил восемь бригад, воюющих в Донецкой области

Владимир Зеленский в Донецкой области. Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Владимир Зеленский 4 сентября совершил рабочую поездку в Донецкую область, в ходе которой посетил восемь боевых бригад. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Зеленский заслушал доклады командиров бригад «об оперативной ситуации на фронте, взаимодействии подразделений в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Донецк", а также о статусе выполнения боевых задач и уровне материально-технического обеспечения».



Уточняется, что президент совместно с командующим морской пехоты и ОТГ "Донецк" Юрием Содолем и первым заместителем министра обороны Александром Павлюком посетил командные пункты 109-й отдельной бригады территориальной обороны, 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко, 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха, 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 37-й отдельной бригады морской пехоты, 38-й отдельной бригады морской пехоты.

Как сообщается, Зеленский обсудил с командирами бригад вопросы, среди которых чаще всего упоминалась все большая потребность в БПЛА и антидроновых средствах, недостаточное комплектование подразделений личным составом и нехватку отдельных типов боеприпасов.



Также президент и военные обсудили создание вспомогательной системы обеспечения бригад, которая возьмет на себя менеджерские функции и высвободит время командиров для боевой работы. Речь также шла о способах повышения мотивации военных.