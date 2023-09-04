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Зеленський відвідав вісім бригад, що воюють у Донецькій області

04 вересня 2023, 22:10

Зеленський відвідав вісім бригад, що воюють у Донецькій області

Володимир Зеленський у Донецькій області. Фото: пресслужба президента України Володимир Зеленський у Донецькій області. Фото: пресслужба президента України

Президент Володимир Зеленський 4 вересня здійснив робочу поїздку до Донецької області, в ході якої відвідав вісім бойових бригад. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зеленський заслухав доповіді командирів бригад «про оперативну ситуацію на фронті, взаємодію підрозділів у зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Донецьк", а також про статус виконання бойових завдань та рівень матеріально-технічного забезпечення».

Уточнюється, що президент спільно з командувачем морської піхоти та ОТУ «Донецьк» Юрієм Содолем і першим заступником міністра оборони Олександром Павлюком відвідав командні пункти 109-ї окремої бригади територіальної оборони, 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха, 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, 37-ї окремої бригади морської піхоти, 38-ї окремої бригади морської піхоти.

Як повідомляється, Зеленський обговорив із командирами бригад питання, серед яких найчастіше згадувалася все більша потреба в БПЛА та антидронових засобах, недостатнє комплектування підрозділів особовим складом та брак окремих типів боєприпасів.

Також президент та військові обговорили створення допоміжної системи забезпечення бригад, яка візьме на себе менеджерські функції та звільнить час командирів для бойової роботи. Йшлося також про способи підвищення мотивації військових.

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