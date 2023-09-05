Безпілотники атакували Московську та Калузьку області

Сьогодні вночі, 5 вересня, було помічено БПЛА на території РФ. Про це повідомляє телеграм-канал SHOT.



Апарат знищено над Калузькою областю. Також мер Москви Сергій Собянін заявив, що ще один БПЛА, який намагався здійснити атаку на Москву, був збитий в Істринському районі Московської області.



За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків в Істринському районі пошкоджено побутовий об'єкт. У зв'язку з атакою безпілотників, майже 50 рейсів затримано і три скасовано в московських аеропортах Внуково, Шереметьєво та Домодєдово.



Уламки збитого системою ППО українського БПЛА впали поряд із гаражем із газовими балонами у Павлівській Слобіді Московської області.

Нагадаємо, в Росії знову спрацювала система ППО: під удар потрапили Псков, Курчатов та Москва.