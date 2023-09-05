На Лиманском и Купянском направлениях за сутки ВСУ уничтожили 91 захватчика

На Луганском участке фронта ВСУ уничтожена система дальнего визуального наблюдения «Муром-М», которая корректировала работу артиллерии российских захватчиков. Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

Он отметил, что ВС РФ продолжают активно применять на Лиманском и Купянском направлениях артиллерию и авиацию, за минувшие сутки они нанесли 705 артударов по позициям Сил обороны Украины.

По словам Евлаша, боевые действия велись вблизи Новоегоровки и Белогоровки, и на указанном участке фронта был ликвидирован 91 захватчик.

«Также уничтожены танк Т-72, ряд артиллерийских установок типа «Мста-С», «Мста-Б», «Акация», 120-мм и 80-мм минометы, автомобили, два беспилотника. Кроме того, нанесены удары по двум складам с боеприпасами врага», — заявили в ВСУ.

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