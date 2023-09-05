На Лиманському та Купʼянському напрямках за добу ЗСУ знищили 91 загарбника

На Луганській ділянці фронту ЗСУ знищено систему дальнього візуального спостереження «Муром-М», яка коригувала роботу артилерії російських загарбників. Про це повідомив начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

Він зазначив, що ЗС РФ продовжують активно застосовувати на Лиманському та Куп'янському напрямках артилерію та авіацію, за минулу добу вони завдали 705 артударів по позиціям Сил оборони України.

За словами Євлаша, бойові дії велися поблизу Новоєгорівки та Білогорівки, і на вказаній ділянці фронту було ліквідовано 91 загарбника.

«Також знищено танк Т-72, низку артилерійських установок типу «Мста-С», «Мста-Б», «Акація», 120-мм та 80-мм міномети, автівки, два безпілотники. Крім того, нанесені удари по двом складах з боєприпасами ворога», — заявили у ЗСУ.

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