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Зеленський привітав Авдіївку, Бахмут, Луганськ та інші міста, які відзначають свій день

09 вересня 2023, 20:19

Зеленський привітав Авдіївку, Бахмут, Луганськ та інші міста, які відзначають свій день

Президент Володимир Зеленський привітав міста, які відзначають свій день у суботу, 9 вересня, та у неділю, 10 вересня.

«Цієї суботи та неділі майже 50 українських міст відзначають свій день. Вінниця. Дніпро. Житомир. Луцьк. Миколаїв. Ужгород, Барвінкове, Біла Церква, Богуслав, Борислав, Вараш, Васильків, Вишгород, Вишневе, Галич, Дружківка, Жидачів, Здолбунів, Зеленодольськ, Ірпінь, Кагарлик, Кам’янка-Бузька, Ківерці, Корсунь-Шевченківський, Красилів, Лиман, Миронівка, Новоукраїнка, Очаків, Рава-Руська, Рені, Самбір, Славута, Сміла, Тростянець, Українка, Шпола, Яготин», — написав Зеленський у телеграм-каналі.

Також він зазначив, що сьогодні відзначають свій день Авдіївка та інші прифронтові чи окуповані міста.

«Наша героїчна Авдіївка — сьогодні її день теж. День Бахмута — старовинного українського міста, яке хоч і в руїнах через російські удари, але з незламним козацьким характером. Алчевськ, Волноваха, Дебальцеве, Луганськ, Олешки, Харцизьк», — підкреслив Зеленський.

Президент заявив, що Україна «завжди пам’ятає про всіх своїх та захищає своє», а також «забезпечить свободу та силу всім своїм містам».

«Територія нашої держави велика. Але жодного її сантиметра російським окупантам не залишимо. Вітаю всі українські міста, дні яких — зараз! Стоїмо пліч-о-пліч, щоб повернути волю кожному!» — наголосив Зеленський.

В Авдіївці на честь дня міста військові запустили в небо великий прапор України, який полетів до Донецька.

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