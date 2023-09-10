Воздушные силы ВСУ уточнили количество сбитых дронов над Украиной

Воздушные силы ВСУ сообщают о сбитии 26 дронов из 33 запущенных россиянами. Фото: Воздушные силы

В Воздушных силах ВСУ заявили, что ночью 10 сентября российсуие захватчики атаковали Украину ударными БпЛА типа «Shahed-136/131» с северного направления.

Как отмечается в пресс-службе, оккупанты запускали беспилотники с территории Курской области РФ. Всего было зафиксировано пуски 33 «шахедов».

«В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 26 «Shahed-136/131», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня российская армия атаковала Киев, спасатели показали последствия.