Повітряні сили ЗСУ уточнили кількість збитих дронів над Україною

Повітряни сили ЗСУ повідомляють про збиття 26 дронів з 33 запущених росіянами. Фото: Повітряні сили

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що вночі 10 вересня російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з північного напрямку.

Як зазначається у пресслужбі, окупанти запускали безпілотники з території Курської області РФ. Усього було зафіксовано пуски 33 «шахедів».

«Внаслідок бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 26 «Shahed-136/131», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні російська армія атакувала Київ, рятувальники показали наслідки.