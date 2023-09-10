«ДНР»: При обстреле Макеевки пострадал мужчина

В результате обстрела захваченной российскими войсками Макеевки ранен мужчина. Об этом заявили в так называемом «СЦКК ДНР».



Уточняется, что происшествие случилось по улице Кальмиусской, 117. Пострадал мужчина 1962 года рождения.



За минувшие сутки на оккупированной территории в ходе обстрелов погибли два человека в Киевском, Куйбышевском районах Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 5 гражданских лиц в Киевском районе Донецка, Ясиноватой, Калининском районе Горловки, заявили в «СЦКК ДНР».