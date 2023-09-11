В Опитному залишаються 5-6 осіб, тривають бої – голова Авдіївської МВА

У селищі Опитне біля Авдіївки, ймовірно, залишаються п'ять-шість осіб. Про це в ефірі«Радіо Свобода» розповів голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.



За його словами, зв'язку з місцевими в самому селищі поки що немає.



«Поки що невідомо, що відбувається у самому селі. Маємо інформацію, що там ще цивільні люди, мирне населення. Орієнтовно має бути ще п'ять-шість осіб, що залишалися там. Селище було розбите ще з 2014 року. Ми намагалися його поновити. До початку повномасштабної війни 44 особи залишалися в Досвідченому» — каже Барабаш.



Барабаш зазначив, що «російські військові, які відійшли з певних позицій, намагаються їх повернути під свій контроль, проте зараз безуспішно».



Крім того, він уточнив, що «від крайніх вулиць Досвідченого до злітної смуги Донецького аеропорту 1 км може трохи більше».



Інформацію про те, що ЗСУ зайняла частину селища Опитного на південь від Авдіївки на Донеччині, Віталій Барабаш повідомляв напередодні. А вранці 11 вересня визволення частини Досвідченого офіційно підтвердила заступник міністра оборони Ганна Маляр.



Селище, яке розташоване в менше 5 км від Донецька, російські військові окупували в листопаді 2022 року.