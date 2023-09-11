На окупованій Херсонщині загарбники обмежили виїзд із сіл на час «виборів» — ЦНС

Російські окупанти на тимчасово захоплених територіях останніми днями «голосування» на псевдовиборах активно застосовують методи примусу місцевого населення. Про це заявили у Центрі національного спротиву.



«На Херсонщині зафіксовано випадки обмеження виїзду мешканців сіл, які не голосували. Фактично російські солдати перевіряли місцевих за списками, чи відвідували вони «вибори»», — йдеться у повідомленны.



Крім того, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області окупанти використали «вибори» для збору даних про потенційних призовників у регіоні.



Зауважимо, що мобілізація мешканців захоплених земель є порушенням міжнародного гуманітарного права і винні у цьому злочині особи відповідатимуть.



Нагадаємо, в Росії заявили, що на псевдовиборах на захоплених українських територіях "перемогла" партія «Єдина Росія».