Окупаційна «влада» Луганщини платитиме за народження дитини лише через 5 років після отримання паспорта РФ

Російська окупаційна «влада» Луганської області вирішила виплачувати сім'ям за народження дитини лише за п'ять років від дня отримання паспорта РФ. Про це заявив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.



«Гроші закінчуються — саме тому російське керівництво запропонувало виплачувати гроші за народження дитини лише за п'ять років від дня отримання громадянства РФ. Це має скоротити видатки державного бюджету агресора», — зазначив він.



Глава регіону додав, що відповідна заява надійшла саме після завершення так званих «перших виборів» на окупованій території, де збирали документи та обіцяли вищеназвані кошти нараховувати всім сім'ям, у яких є дитина, народжена не раніше 2007 року.



За словами Лисогора, тепер, швидше за все, доведеться почекати щонайменше 5 років навіть жінкам з немовлятами.



«Вибори фейкові — обіцянки, як виявилося, теж», — підсумував він.



Нагадаємо, в Росії заявили, що на псевдовиборах на захоплених українських територіях "перемогла" партія «Єдина Росія».