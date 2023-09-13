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За рік Росія випустила по Україні понад 2000 «Шахедів»

13 вересня 2023, 13:29

За рік Росія випустила по Україні понад 2000 «Шахедів»

З початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація випустила по Україні понад 2000 ударних БПЛА типу «Shahed 136». Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ.

У Центрі зазначили, що перший іранський безпілотник Збройні сили України збили рівно рік тому — 13 вересня 2022 року. Це означає, що в середньому за цей рік окупанти запускали Україною 5,5 ударних дронів на день.

Сумарна вартість цих камікадзе становила, за різними оцінками, від 40 до 100 мільйонів доларів. Це середні пенсії 200–500 тисяч росіян.

Нагадаємо, окупанти в ніч проти 13 вересня вкотре обстрілювали Україну. Одеська та Сумська області були атаковані ударними безпілотниками, ППО знищила 32 ворожі цілі.

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