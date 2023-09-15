Российские войска за сутки разбили 27 жилых домов в Донецкой области

Российская армия атаковала Донецкую область РСЗО «Смерч», «Град» и артиллерией. Фото: Полиция Донецкой области

Войска РФ нанесли 21 удар по Донецкой области за минувшие сутки. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за российских атак была ранена мирная жительница.



Захватчики сосредоточили огонь на 13 населенных пунктах, обстреляны города Авдеевка, Константиновка, Красногоровка, Часов Яр, поселки Курдюмовка, Нелиповка, села Дружба, Иванополье, Карловка, Нелиповка, Новодмитровка, Предтечино, Шахтерское.



Армия России обстреливала региона из РСЗО «Смерч», «Град» и артиллерии. Повреждены 33 гражданских объекта: 27 жилых домов, предприятие, религиозное здание, хозяйственное сооружение, ЛЭП.

В Красногоровке захватчики из артиллерии обстреляли «дом молитвы» — ранили 49-летнюю женщину.





Из РСЗО «Град» ВС РФ обстреляли Шахтерское, повредили по меньшей мере 19 частных домов.





По Константиновке россияне били из РСЗО «Смерч» и артиллерии. Снаряды повредили частный дом, предприятие.





Под артобстрел попала Новодмитровка. Разрушениям подверглись 3 частных дома, электросети.

Полиция задокументировала военные преступления армии РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.



Сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 94 человека, с начала обязательной эвакуации — 90 029 человек, среди них 11 400 — дети, 4 027 — люди с инвалидностью.

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