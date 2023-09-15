Російські війська за добу розбили 27 житлових будинків у Донецькій області

Російська армія атакувала Донецьку область РСЗВ «Смерч», «Град» та артилерією. Фото: Поліція Донецької області

Війська РФ завдали 21 удару по Донецькій області за минулу добу. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через російські атаки було поранено мирну жительку.



Загарбники зосередили вогонь на 13 населених пунктах, обстріляно міста Авдіївка, Костянтинівка, Красногорівка, Часів Яр, селища Курдюмівка, Неліпівка, села Дружба, Іванопілля, Карлівка, Неліпівка, Новодмитрівка, Предтечине, Шахтарське.



Армія Росії обстрілювала регіони з РСЗВ «Смерч», «Град» та артилерії. Пошкоджено 33 цивільні об'єкти: 27 житлових будинків, підприємство, релігійну будівлю, господарську споруду, ЛЕП.

У Красногорівці загарбники з артилерії обстріляли «будинок молитви» — поранили 49-річну жінку.





З РСЗВ «Град» ЗС РФ обстріляли Шахтарське, пошкодили щонайменше 19 приватних будинків.





По Костянтинівці росіяни били з РСЗВ «Смерч» та артилерії. Снаряди пошкодили приватний будинок, підприємство.





Під артобстріл потрапила Новодмитрівка. Руйнуванням зазнали 3 приватні будинки, електромережі.

Поліція задокументувала військові злочини армії РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.



Повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 94 особи, з початку обов'язкової евакуації — 90 029 осіб, серед них 11 400 — діти, 4 027 — люди з інвалідністю.

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