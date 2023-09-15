В Украину удалось репатриировать тела еще 51-го военного ВСУ

Осуществлен ряд мероприятий, по результатам которых на подконтрольную украинскому правительству территорию удалось репатриировать тела 51-го погибшего военного ВСУ. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

«Передача тел состоялась благодаря совместной работе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ и Управления по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах МВД», — идет речь в сообщении.

В ведомстве напомнили, что всего за два года работы удалось репатриировать тела 1832 украинских защитников.

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