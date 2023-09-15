В Україну вдалося репатріювати тіла ще 51-го військового ЗСУ

Здійснено низку заходів, за результатами яких на підконтрольну українському уряду територію вдалося репатріювати тіла 51 загиблого військового ЗСУ. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«Передача тіл відбулася завдяки спільній роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ та Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин МВС», — йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що лише за два роки роботи вдалося репатріювати тіла 1832 українських захисників.

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