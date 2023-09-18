41 тысячу сообщений о поврежденном и разрушенном имуществе подали жители Луганской области

Жители Луганской области подали 41 тысячу сообщений о поврежденном и разрушенном имуществе. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.



«Ждем согласования Кабмином наших предложений относительно механизма дистанционной фиксации разрушений и повреждений имущества, расположенного на оккупированных территориях, чтобы люди, которые эвакуировались, смогли быстрее получить соответствующие компенсации», — сказал он.

Также Лысогор рассказал, что в деоккупированные населенные пункты региона ОВА завозит все необходимое для обеспечения жителей теплом зимой. Всего в этих н. п. еще остаются 120 человек

Кроме того в администрации заявили, что 35 луганских хабов по всей Украине на осенне-зимний период превратятся в пункты несокрушимости.

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