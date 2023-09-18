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41 тисячу повідомлень про пошкоджене та зруйноване майно подали жителі Луганської області

18 вересня 2023, 10:42

41 тисячу повідомлень про пошкоджене та зруйноване майно подали жителі Луганської області

Жителі Луганської області подали 41 тисячу повідомлень про пошкоджене та зруйноване майно. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

«Чекаємо на погодження Кабміном наших пропозицій стосовно механізму дистанційної фіксації руйнувань та пошкоджень майна, що розташоване на окупованих територіях, аби люди, які евакуювалися, змогли швидше отримати відповідні компенсації», — сказав він.

Також Лисогор розповів, що до деокупованих населених пунктів регіону ОВА завозить все необхідне для забезпечення мешканців теплом узимку. Загалом у цих населених пунктах ще залишаються 120 осіб.

Крім того, в адміністрації заявили, що 35 луганських хабів по всій Україні на осінньо-зимовий період перетворяться на пункти незламності.

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