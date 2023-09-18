В Донецке сообщают о взрывах и столбе дыма в Киевском районе

В захваченном российской армией Донецке сообщают о взрывах. Об этом пишут местные Telegram-каналы, публикуют фото последствий происшествий.

Отмечается, что под ударом — Киевский район.



Там поднимается клуб дыма в районе железнодорожного вокзала.

Также в центре города поднялся дым или пыль над Донецким металлургическим заводом. Но обстрела там не было.



По сообщениям очевидцев, это производственные процессы.

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