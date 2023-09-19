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По ринку Костянтинівки Росія вдарила ракетою С-300, заявила СБУ після статті NYT

19 вересня 2023, 15:23

По ринку Костянтинівки Росія вдарила ракетою С-300, заявила СБУ після статті NYT

Ринок у Костянтинівці після удару. Фото: Новини Донбасу Ринок у Костянтинівці після удару. Фото: Новини Донбасу

Служба безпеки України в ході розслідування обстрілу 6 вересня ринку в Костянтинівці дійшла висновку, що удару було завдано військами Росії з комплексу С-300. Про це повідомила прес-служба СБУ, передає «Інтерфакс-Україна».

«СБУ розслідує черговий військовий злочин Росії, який стосується обстрілу росіянами ринку у Костянтинівці 6 вересня цього року. Розслідування проводиться за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни)», — заявили в українській спецслужбі, коментуючи публікацію The New York Times про те, що удару по Костянтинівці, ймовірно, випадково завдала українська ракета ППО, випущена із системи «Бук».

«За даними слідства, ворог вдарив по цьому цивільному об'єкту з комплексу С-300. Про це свідчать зокрема ідентифіковані уламки ракети, вилучені на місці трагедії. Також слідство вивчає низку інших матеріалів, які вказують на причетність ворога до цього обстрілу», — зазначили в СБУ.

У спецслужбі додали, що наразі досудове розслідування триває. Призначено низку експертиз для встановлення всіх обставин цього військового злочину.

День тому «Новинам Донбасу» відповіли в СБУ, що розслідування удару по ринку в Костянтинівці триває і тип зброї ще не встановлено.

«Проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин скоєння злочину, у тому числі щодо встановлення виду та типу озброєння, за допомогою якого здійснено обстріл ринку в місті Костянтинівка 6 вересня 2023 року», — йшлося у відповіді СБУ на наш журналістський запит.

Нагадаємо, внаслідок удару по ринку в місті Костянтинівка Донецької області загинули 16 людей. Ще понад 30 мирних жителів отримали поранення.

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