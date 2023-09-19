Оккупанты вновь обстреляли Корабельный район Херсона: есть раненые и убитые

После 15:00 российская армия снова обстреляла Корабельный район Херсона, что привело к гибели еще одного человека. Про новый обстрел сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.



«Из-за российской агрессии пострадали еще два человека. Всего в областном центре за сегодня три раненых и два погибших в настоящее время», — отметил Мрочко.



Напомним, один из раненых сегодня утром пассажиров троллейбуса, попавшего под обстрел российских военных на улице Нефтяников в Херсоне, скончался в больнице.