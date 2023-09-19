Окупанти артилерією вдарили по навчальному закладу Херсона: постраждали двоє людей

Окупаційні війська сьогодні, 19 вересня, вкотре атакували Херсон. Внаслідок чого дві жінки травмовані. Про це повідомили у пресслужбі Херсонської ОВА.



«Після обіду російська артилерія обстріляла вищий навчальний заклад Херсона. Через удар постраждали дві місцеві мешканки», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що у 31-річної жінки діагностували мінно-вибухову травму. Також до лікарні доправили 45-річну місцеву мешканку, вона перебуває у стані середньої тяжкості.



Нагадаємо, 19 вересня після 15:00 російська армія знову обстріляла Корабельний район Херсона, що призвело до загибелі ще однієї людини.