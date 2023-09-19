Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Окупанти артилерією вдарили по навчальному закладу Херсона: постраждали двоє людей

19 вересня 2023, 17:50

Окупанти артилерією вдарили по навчальному закладу Херсона: постраждали двоє людей

Окупаційні війська сьогодні, 19 вересня, вкотре атакували Херсон. Внаслідок чого дві жінки травмовані. Про це повідомили у пресслужбі Херсонської ОВА.

«Після обіду російська артилерія обстріляла вищий навчальний заклад Херсона. Через удар постраждали дві місцеві мешканки», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у 31-річної жінки діагностували мінно-вибухову травму. Також до лікарні доправили 45-річну місцеву мешканку, вона перебуває у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, 19 вересня після 15:00 російська армія знову обстріляла Корабельний район Херсона, що призвело до загибелі ще однієї людини.

ТЕГИ

Місця
Херсон
Події
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:34
З Донецької області евакуювали матір із трьома дітьми
13:53
Угруповання «ДНР» підвищить квартплату майже втричі
20:57
Мешканці Донецька помітила над містом безпілотник
17:49
Окупанти вдарили по Авдіївці та Торецьку: є загиблі та поранений, багато руйнувань
17:23
З тимчасово окупованих територій до України повернули ще двох дітей
15:03
У Донецьку завдали удару по «адміністрації» Пушиліна в центрі міста
12:40
У Донецьку повідомляють про вибухи та дим в Київському районі
10:42
41 тисячу повідомлень про пошкоджене та зруйноване майно подали жителі Луганської області
23:17
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 17 вересня
22:33
Екс-глава «Роскосмосу» Рогозін може стати «сенатором» від Запорізької області
19:31
В окупованому Мелітополі почалися проблеми з доступом до WhatsApp — мер
18:34
«ЛНР» звинуватила луганчанина у «держзраді» та позбавила волі на 17 років
17:57
У Кліщіївці Донецької області тривають активні бої
17:30
«ДНР»: Внаслідок атаки на Донецьк постраждав чоловік, є руйнування
13:29
Луганська область: ЗСУ зупинили спробу окупантів масованим штурмом захопити частину територій
10:58
На захопленій Старобільщині чоловікам адресно приходять повістки на війну — Луганська ОВА
00:05
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 16 вересня
22:48
«ДНР»: Семеро людей загинули внаслідок обстрілу Світлодарська
20:59
Донецьк і ще три міста перевели на щоденну подачу води по п'ять годин
16:33
У лікарнях Маріуполі немає жодного дитячого відділення — міськрада
усі новини
18:26
Працюють на окупантів. Повідомлено про підозру двом «високопоставленим чиновникам ЛНР» у колабораціонізмі
17:50
Окупанти артилерією вдарили по навчальному закладу Херсона: постраждали двоє людей
17:34
З Донецької області евакуювали матір із трьома дітьми
16:46
ЗСУ вдарили по штабу ЗС РФ у районі захопленого Мелітополя
16:37
Армія Азербайджану вдарила по позиціях російського контингенту в Нагірному Карабаху
16:14
Світові ціни на зерно знизилися після виходу суховантажного судна з порту Чорноморська
15:48
Окупанти знову обстріляли Корабельний район Херсона: є поранені та вбиті
15:23
По ринку Костянтинівки Росія вдарила ракетою С-300, заявила СБУ після статті NYT
15:16
У ранковій атаці на Львів росіяни знищили склад із гуманітаркою
15:16
ЗС РФ накопичили значні резерви на Луганщині — Лисогор
14:39
Один із поранених росіянами вранці жителів Херсона загинув
13:53
Турецький суховантаж використав новий зерновий коридор з України
13:53
Угруповання «ДНР» підвищить квартплату майже втричі
13:15
У Криму помітили білоруську РЕБ
13:13
У ЗСУ показали, як зачищали від ЗС РФ територію поблизу Андріївки
12:22
За рік діяльності проєкту «Хочу жити» одержано понад 25 тисяч заявок на здачу в полон України
12:02
В Україні затримали блогера, який просив ударити по будівлі СБУ у Львові
11:44
Журналісти The New York Times вважають удар по ринку у Костянтинівці «трагічною невдачею» ЗСУ
11:11
Війська РФ обстріляли Донецьку область з авіації, РСЗВ «Град», артилерії, танків та мінометів
10:42
Байден чекає на зустріч із Зеленським, на якій обговорять контрнаступ ЗСУ — Білий дім
усі новини
ВІДЕО
У центрі Донецька під обстрілом «адміністрація голови ДНР» У Донецьку завдали удару по «адміністрації» Пушиліна в центрі міста
18 вересня, 15:03
"Ростов-на-Дону" після ударів ракетами. Фото: telegram «Новини Донбасу» З'явилися фото підводного човна «Ростов-на-Дону» — по Україні вона бити більше не зможе
18 вересня, 14:22
Українська розвідка показала відео атаки російським кораблем у Чорному морі ► Українська розвідка показала відео атаки російським кораблем у Чорному морі ►
14 вересня, 21:47
Як вижити «іноагентам»: як росіянин позбавився статусу через суд ► Як вижити «іноагентам»: як росіянин позбавився статусу через суд ►
14 вересня, 20:40
Прикордонники під Бахмутом ударили по укриттю окупантів ► Прикордонники під Бахмутом ударили по укриттю окупантів ►
14 вересня, 18:35
Удар по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе. Фото: «Новини Донбасу» У Севастополі пролунали вибухи: місто атакували крилаті ракети та надводні дрони
13 вересня, 07:55
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама