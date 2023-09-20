На Николаевском оборонном заводе ликвидировали агентурную сеть РФ

Задержанный агент ГРУ. Фото: Николаевская областная прокуратура

СБУ обезвредила агентурную сеть российского ГРУ, которая действовала на оборонном заводе Николаевщины, собирая разведданные о количестве и видах военной техники прибывающих в регион Сил обороны. Об этом сообщили в службе безопастности.



Резидентом (руководителем) вражеской группы оказался работник местного оборонного предприятия, которого российская разведка завербовала еще во время его обучения в военном институте бывшего СССР. С этого времени он находился в «режиме ожидания» и был «расконсервирован» после начала полномасштабного вторжения в РФ.



Согласно инструкциям российской игры резидент создал собственную агентурную сеть на территории южного региона. В ее состав привлек свою жену, с которой работал на оборонном заводе, и двух знакомых: из областного центра и Очакова. Таким образом, они действовали по двум основным направлениям разведывательно-подрывной деятельности.

Агенты ГРУ. Фото: Николаевская обласная прокуратура



На первом были задействованы супруги российских агентов, которые собирали информацию об имеющихся образцах и техническом состоянии украинского вооружения на оборонном предприятии. Для этого использовали свой доступ к его секретной документации и другим закрытым сведениям режимного объекта.



Еще два вражеских агента отслеживали места базирования и маршруты перемещения подразделений ВСУ, привлеченных к обороне региона или контрнаступательным операциям на южном фронте. Полученные данные российская агентура передавала своему резиденту, а он уже должен был «отчитываться» перед «куратором» ГРУ.

Агенты ГРУ. Фото: Николаевская обласная прокуратура



Для коммуникации использовали анонимные чаты в одном из мессенджеров. Однако контрразведчики сработали на опережение – своевременно разоблачили агентурную сеть РФ и задержали всех ее четырех участников на попытке передачи разведданных агрессору.



Кроме того, организатор агентурной сети, имея доступ к информации с грифом «Секретно», передал представителю государства-агрессора информацию о ремонтируемой технике на предприятии, какие запчасти используются и откуда поступают, местоположение ремонтных мощностей, копии контрактов на закупку услуг ремонта и обслуживание, техническая документация на запчасти.

Ранее информатор спецслужб России собирал разведданные о местах базирования украинских защитников в районе Славянска.