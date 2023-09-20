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На Миколаївському оборонному заводі ліквідували агентурну мережу РФ

20 вересня 2023, 10:35

На Миколаївському оборонному заводі ліквідували агентурну мережу РФ

Затриманий агент ГРУ. Фото: Миколаївська обласна прокуратура Затриманий агент ГРУ. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

СБУ знешкодила агентурну мережу російського ГРУ, яка діяла на оборонному заводі Миколаївщини, збираючи розвіддані про кількість та види військової техніки, які прибувають до регіону Сил оборони. Про це повідомили у службі безпеки.

Резидентом (керівником) ворожої групи виявився працівник місцевого оборонного підприємства, якого російська розвідка завербувала ще під час навчання у військовому інституті колишнього СРСР. З того часу він перебував у «режимі очікування» і був «розконсервований» після початку повномасштабного вторгнення до РФ.

Згідно з інструкціями російської гри, резидент створив власну агентурну мережу на території південного регіону. До її складу залучив свою дружину, з якою працював на оборонному заводі, та двох знайомих: з обласного центру та Очакова. Таким чином, вони діяли за двома основними напрямками розвідувально-підривної діяльності.

Агенти ГРУ. Фото: Миколаївська обласна прокуратура


На першому було задіяно подружжя російських агентів, яке збирало інформацію про наявні зразки та технічний стан українського озброєння на оборонному підприємстві. Для цього використовували свій доступ до його секретної документації та інших закритих відомостей режимного об'єкта.

Ще два ворожі агенти відстежували місця базування та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ, залучених до оборони регіону чи контрнаступних операцій на південному фронті. Отримані дані російська агентура передавала своєму резиденту, а він уже мав «звітувати» перед «куратором» ГРУ.

Агенти ГРУ. Фото: Миколаївська обласна прокуратура


Для комунікації використовували анонімні чати в одному з месенджерів. Проте контррозвідники спрацювали на випередження – своєчасно викрили агентурну мережу РФ та затримали всіх її чотирьох учасників на спробі передачі розвідданих агресору.

Крім того, організатор агентурної мережі, маючи доступ до інформації з грифом «Секретно», передав представнику держави-агресора інформацію про техніку, що ремонтується на підприємстві, які запчастини використовуються і звідки надходять, місце розташування ремонтних потужностей, копії контрактів на закупівлю послуг ремонту та обслуговування, технічна документація на запчастини

Раніше інформатор спецслужб Росії збирав розвідувальні дані про місця базування українських захисників у районі Слов'янська.

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