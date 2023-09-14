В Донецкой области задержали корректировщика

Задержанный корректировщик. Фото: СБУ

Информатор спецслужб России собирал разведданные о местах базирования украинских защитников в районе Славянска. О задержании сообщили в СБУ.



Больше всего коллаборанта интересовала дислокация подразделений Вооруженных Сил Украины, СБУ и Госпогранслужбы на прифронтовой территории области.



Для сбора разведданных он обходил город и близлежащие поселки, где скрыто фиксировал позиции Сил обороны. Полученные сведения российский информатор передавал агрессору через двух связных на временно оккупированной территории Донбасса.

Коллаборант. Фото: СБУ

Ими оказались командир батальона «Енакиево-Дунайской бригады» и боевик «мотострелкового полка» Южного военного округа из России. Установлено, что передачу разведданных фигурант производил в виде голосовых сообщений через популярный мессенджер.



Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Сеегодня утром, 14 сентября, военная контрразведка СБУ и ВМС Украины в эту ночь провели уникальную спецоперацию возле Евпатории.