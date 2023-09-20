Новая база для F-35 обойдется Финляндии в 150 млн долларов

В небольшом городе Финляндии Рованиеми началось строительство новой базы для новых многоцелевых истребителей F-35. Об этом пишет издание Yle.fi.



В небольшом населенном пункте с менее чем 65 тыс. жителей, на базе построят помещения для технического обслуживания, обучения и хранения для ВВС Лапландии, а также постройки аэропортов для будущих многоцелевых истребителей F-35.



Первые истребители F-35 сил обороны будут доставлены ВВС Лапландии в Рованиеми в 2026 году, и планируется, что они будут эксплуатироваться до 2060-х годов. Подготовительные работы начались в июне этого года, а строительство – в сентябре.



Ожидается, что строительство в Рованиеми будет продолжаться до 2027 года. Помимо нового строительства проект также предусматривает базовую реконструкцию, и предусмотрены расходы около 150 миллионов евро.

Напомним, в Украине предполагают, что украинские пилоты на истребителях F-16 начнут выполнять боевые задачи уже этой зимой.