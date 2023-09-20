Нова база для F-35 коштуватиме Фінляндії 150 млн доларів

У невеликому місті Фінляндії Рованіємі розпочалося будівництво нової бази для нових багатоцільових винищувачів F-35. Про це пише видання Yle.fi.



У невеликому населеному пункті з менш ніж 65 тис. мешканців, на базі збудують приміщення для технічного обслуговування, навчання та зберігання для ВПС Лапландії, а також спорудження аеропортів для майбутніх багатоцільових винищувачів F-35.



Перші винищувачі F-35 сил оборони будуть доставлені ВПС Лапландії до Рованіємі у 2026 році, і планується, що вони експлуатуватимуться до 2060-х років. Підготовчі роботи розпочалися у червні цього року, а будівництво – у вересні.



Очікується, що будівництво у Рованіємі триватиме до 2027 року. Крім того, проєкт також передбачає базову реконструкцію, і передбачені витрати на нього близько 150 мільйонів євро.

Нагадаємо, в Україні припускають, що українські пілоти на винищувачах F-16 почнуть виконувати бойові завдання вже цієї зими.