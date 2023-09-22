ВС РФ продолжает обстрел сел Луганской области, Невское атаковано за сутки 70 раз

За сутки только в деоккупированном Невском Луганской области зафиксировано 70 взрывов после российских обстрелов. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.



Он рассказал, что в селе разрушен по меньшей мере один дом. Невское россияне обстреливали, как из артиллерии, так и из авиации, и почти весь день местные вынуждены были находиться в укрытиях.

Также Лысогор рассказал, что от артиллерийских и минометных обстрелов пострадала Белогоровка.

«Каждые трое суток с территории «Азота» в Северодонецке выезжают наполненные металлоломом грузовики — оккупанты продолжают вырезать агрегаты химического объединения. Пропагандистские сюжеты с участием бывших работников о якобы скором пуске предприятия россияне сняли еще летом прошлого года. На том все и завершилось. Для горожан. Для приемщиков металла еще нет», — написал он.



В Лисичанск, по данным ОВА, завезли много военных РФ, но им ограничили передвижение по центральным кварталам города, потому что там уже живут те из захватчиков, кому это разрешено. Прибывшие расселяются по окрестностям и близлежащим селам.

«В частности, в Малорязанцево поселили заключенных, которых готовят к штурмам. Из домов, которые еще не нашли новых хозяев, выносят все, что можно забрать себе или продать», — отметил Лысогор.

Смотрите ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране.