Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

ЗС РФ продовжує обстріл сіл Луганської області, Невське атаковано за добу 70 разів

22 вересня 2023, 08:58

ЗС РФ продовжує обстріл сіл Луганської області, Невське атаковано за добу 70 разів

За добу у деокупованому Невському Луганській області зафіксовано 70 вибухів після російських обстрілів. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

Він розповів, що у селі зруйновано щонайменше один будинок. Невське росіяни обстрілювали як з артилерії, так і з авіації, і майже весь день місцеві змушені були перебувати в укриттях.

Також Лисогор розповів, що від артилерійських та мінометних обстрілів постраждала Білогорівка.

«Кожні три доби з території «Азоту» в Сєвєродонецьку виїздять наповнені металобрухтом вантажівки — окупанти продовжують вирізати агрегати хімічного об’єднання. Пропагандистські сюжети за участі колишніх працівників про нібито швидкий пуск підприємства росіяни зняли ще влітку минулого року. На тому все і завершилось. Для містян. Для приймальників металу ще ні», — написав він.

До Лисичанська, за даними ОВА, завезли багато військових РФ, але їм обмежили пересування центральними кварталами міста, тому що там уже живуть ті із загарбників, кому це дозволено. Прибулі розселяються по околицях та довколишніх селах.

«Зокрема, у Малорязанцевому поселили в’язнів, яких готують до штурмів. Із будинків, які ще не знайшли нових господарів, виносять все, що можна забрати собі або продати», — зазначив Лисогор.

Дивіться щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
Луганська область Невське
Інше
Війна окупація

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
12:02
Донецька область: окупанти обстріляли село, одна людина отримала поранення
09:39
На захопленій частині Луганської області активізувалася мережа військкоматів
08:58
ЗС РФ продовжує обстріл сіл Луганської області, Невське атаковано за добу 70 разів
00:07
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 21 вересня
22:58
В захопленому Шахтарську проблеми із вивезенням сміття: майже всіх комунальників мобілізували
20:17
Траса Бахмут-Горлівка знаходиться під вогневим контролем ЗСУ — Євлаш
17:58
Під час обстрілу в окупованому Донецьку пошкоджено коледж
16:36
Росіяни планують завезти до Луганської області мільйон своїх книг — ОВА
13:33
Розслідування щодо окупації Півдня чинить тиск на військове командування України — ЗМІ
12:40
У захопленому РФ Сєвєродонецьку панує антисанітарія — Стрюк
11:02
«ДНР»: У Донецьку одна людина загинула і п'ятеро поранені через обстріли
00:34
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 20 вересня
19:09
В окупованому Донецьку росіяни планують відкрити військове училище
17:47
На Луганщині внаслідок російського обстрілу загинула пенсіонерка
15:53
Російський мобільний оператор розпочав роботу в окупованому Маріуполі
13:29
У Старомихайлівці через обстріл загинула жінка
09:24
«ДНР»: Одна людина загинула та п'ятеро поранено від обстрілів за добу
22:50
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 19 вересня
20:08
«Влада» окупованого Донецька повідомила, коли в місті з`явиться метро
17:34
З Донецької області евакуювали матір із трьома дітьми
усі новини
12:12
ЗС РФ завдали по Донецькій області 33 удари за добу, поранено 20 цивільних
12:02
Донецька область: окупанти обстріляли село, одна людина отримала поранення
11:51
ЗСУ отримають три зразки дистанційно-керованого бойового модуля «ШаБля»
11:33
Уряд відклав створення реєстру олігархів до закінчення війни
11:11
Через бої та з інших причин без світла залишається 411 населених пунктів — «Укренерго»
10:54
Ексмер російського міста потрапив у полон ЗСУ під Кліщіївкою
10:14
Внаслідок російського артобстрілу Херсона загинула одна людина, ще двоє отримали поранення
10:11
Аварійно-рятувальні роботи на місці удару ЗС РФ по Черкасах тривали всю ніч — ДСНС
09:53
Друге судно скористалося новим зерновим коридором України
09:39
На захопленій частині Луганської області активізувалася мережа військкоматів
09:31
Президент України обіцяє звільнити Бахмут та ще два ключових міста України
09:29
ЗСУ змушують росіян відступати на Мелітопольському напрямку — Генштаб
08:58
ЗС РФ продовжує обстріл сіл Луганської області, Невське атаковано за добу 70 разів
08:51
Перші американські танки «Абрамс» доставлять в Україну наступного тижня — Байден
08:50
Війська РФ атакували Курахове Донецької області: влучили в будинки — 16 поранених
08:35
Внаслідок обстрілу Донецької області було поранено 21 особу
08:12
У Нацполіції показали результат ракетного удару по Одеській області
00:07
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 21 вересня
22:58
В захопленому Шахтарську проблеми із вивезенням сміття: майже всіх комунальників мобілізували
22:30
Окупанти запустили по Одеській області «Онікс»: є влучання в інфраструктуру
усі новини
ВІДЕО
Російський полонений Олексій Третьяков. Фото: «Новини Донбасу» Ексмер російського міста потрапив у полон ЗСУ під Кліщіївкою
22 вересня, 10:54
Російські війська обстріляли Курахове Війська РФ атакували Курахове Донецької області: влучили в будинки — 16 поранених
22 вересня, 08:50
Пошкоджений будинок. Фото: Нацполіція Одеської області У Нацполіції показали результат ракетного удару по Одеській області
22 вересня, 08:12
У центрі Донецька під обстрілом «адміністрація голови ДНР» У Донецьку завдали удару по «адміністрації» Пушиліна в центрі міста
18 вересня, 15:03
"Ростов-на-Дону" після ударів ракетами. Фото: telegram «Новини Донбасу» З'явилися фото підводного човна «Ростов-на-Дону» — по Україні вона бити більше не зможе
18 вересня, 14:22
Українська розвідка показала відео атаки російським кораблем у Чорному морі ► Українська розвідка показала відео атаки російським кораблем у Чорному морі ►
14 вересня, 21:47

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама