ЗС РФ продовжує обстріл сіл Луганської області, Невське атаковано за добу 70 разів

За добу у деокупованому Невському Луганській області зафіксовано 70 вибухів після російських обстрілів. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.



Він розповів, що у селі зруйновано щонайменше один будинок. Невське росіяни обстрілювали як з артилерії, так і з авіації, і майже весь день місцеві змушені були перебувати в укриттях.

Також Лисогор розповів, що від артилерійських та мінометних обстрілів постраждала Білогорівка.

«Кожні три доби з території «Азоту» в Сєвєродонецьку виїздять наповнені металобрухтом вантажівки — окупанти продовжують вирізати агрегати хімічного об’єднання. Пропагандистські сюжети за участі колишніх працівників про нібито швидкий пуск підприємства росіяни зняли ще влітку минулого року. На тому все і завершилось. Для містян. Для приймальників металу ще ні», — написав він.



До Лисичанська, за даними ОВА, завезли багато військових РФ, але їм обмежили пересування центральними кварталами міста, тому що там уже живуть ті із загарбників, кому це дозволено. Прибулі розселяються по околицях та довколишніх селах.

«Зокрема, у Малорязанцевому поселили в’язнів, яких готують до штурмів. Із будинків, які ще не знайшли нових господарів, виносять все, що можна забрати собі або продати», — зазначив Лисогор.

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