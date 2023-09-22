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ВСУ получат три образца дистанционно-управляемого боевого модуля «ШаБля»

22 сентября 2023, 11:51

ВСУ получат три образца дистанционно-управляемого боевого модуля «ШаБля»

Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации первый дистанционно-управляемый боевой модуль «ШаБля». Об этом сообщается на Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что было допущено к эксплуатации сразу три образца «ШаБля».

Боевой модуль, как рассказали в министерстве, применяют для ведения разведки с целью выявления целей на поле боя и поражения живой силы противника, борьбы с легкобронированной техникой и огневыми позициями врага.

«Мы рады, что украинскую «ШаБля» высоко оценивают не только наши воины и в Минобороны, но и такие большие друзья Украины, как экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон», — сказал лидер команды разработчиков вооружения.

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