ЗСУ отримають три зразки дистанційно-керованого бойового модуля «ШаБля»

Міністерство оборони України допустило до експлуатації перший дистанційно-керований бойовий модуль «ШаБля». Про це повідомляється на Telegram-каналі відомства.

Зазначається, що було допущено до експлуатації одразу три зразки «ШаБлі».

Бойовий модуль, як розповіли в міністерстві, застосовують для ведення розвідки з метою виявлення цілей на полі бою та ураження живої сили противника, боротьби з легкоброньованою технікою та вогневими позиціями ворога.

«Ми раді, що українську «ШаБлю» високо оцінюють не тільки наші воїни та в Міноборони, але й такі великі друзі України, як екс-прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон», — сказав лідер команди розробників озброєння.

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