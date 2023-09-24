Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Армия РФ решила проверить оборону вблизи Белогоровки, оказалось безуспешно — Евлаш

24 сентября 2023, 11:59

Армия РФ решила проверить оборону вблизи Белогоровки, оказалось безуспешно — Евлаш

Российские оккупанты попытались проверить украинскую оборону на Лимано-Купянском направлении, использовав подразделения «шторм-z» вблизи Белогоровки, однако они были уничтожены. Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире национального телемарафона.

«Противник продолжает все еще переброску своих резервов именно 25-й армии. Сегодня, например, противник впервые после длительного перерыва попытался проверить нашу оборону, в частности, произошло одно боевое столкновение. Он использовал подразделения «шторм-z» вблизи Белогоровки. Зеками решил проверить нашу оборону, все они были уничтожены и безуспешно состоялось эта проверка для них», — отметил он.

По его словам, 557 раз захватчики использовали артиллерию на этом участке фронта и 17 раз привлекали авиацию. Также осуществлено 13 ударов вражескими дронами-камикадзе.

Вооруженные силы Украины ликвидировали 76 оккупантов, кроме того — российские БТР, самоходные артиллерийские установки, пушки, автомобили и один командно-наблюдательный пункт.

Также уничтожены российские БТР, самоходные артиллерийские установки, пушки, автомобили для перевозки личного состава и командно-наблюдательный пункт.

Напомним, авиация сил обороны за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. 

ТЕГИ

Люди
Илья Евлаш
Места
Луганская область
События
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:59
Россияне нанесли авиаудар по Угледару — ОВА
10:42
Барабаш: в Авдеевке до сих пор остаются 1646 человек
23:30
Донецк, Луганск и не только: Главные события 23 сентября
22:24
Пушилина «переизбрали» главой «ДНР»
21:55
В Донецке упала ракета, ранены две женщины
00:16
Донецк, Луганск и не только: Главные события 22 сентября
21:45
«ДНР» хочет достроить метро в Донецке, «процветание» в оккупации ►
20:52
Появилось видео момента удара по штабу Черноморского флота РФ
15:45
Олещук поблагодарил украинских пилотов за атаку по Севастополю и Мелитополе
15:15
РФ создает новые пыточные на захваченной части Луганской области — ЦНС
15:07
Минобороны РФ заявило об уничтожении пяти ракет в Крыму
14:30
В Мариуполе оккупанты уничтожили 180 тысяч книг и четыре библиотеки — горсовет
13:30
По штабу Черноморского флота РФ в Севастополе нанесли ракетный удар
12:02
Донецкая область: оккупанты обстреляли село, один человек получил ранения
09:39
На захваченной части Луганской области активизировалась сеть военкоматов
08:58
ВС РФ продолжает обстрел сел Луганской области, Невское атаковано за сутки 70 раз
00:07
Донецк, Луганск и не только: Главные события 21 сентября
22:58
В захваченном Шахтерске проблемы с вывозом мусора: почти всех коммунальников мобилизировали
20:17
Трасса Бахмут-Горловка находится под огневым контролем ВСУ — Евлаш
17:58
При обстреле в оккупированном Донецке поврежден колледж
все новости
12:57
В Турцию зашло второе судно с украинским зерном
11:59
Армия РФ решила проверить оборону вблизи Белогоровки, оказалось безуспешно — Евлаш
10:59
Россияне нанесли авиаудар по Угледару — ОВА
10:42
Барабаш: в Авдеевке до сих пор остаются 1646 человек
09:59
Луганская область: оккупанты в Рубежном около года не платят зарплату работникам водоканала
09:14
Украинская авиация нанесла 16 ударов по оккупантам за сутки — Генштаб ВСУ
08:22
Оккупанты за сутки убили одного человека в Донецкой области, еще четверо получили ранения — ОВА
23:30
Донецк, Луганск и не только: Главные события 23 сентября
22:24
Пушилина «переизбрали» главой «ДНР»
21:55
В Донецке упала ракета, ранены две женщины
18:50
«Новые русские». Как Путин раздал приближенным имущество западных бизнесменов ►
16:42
В Авдеевке танки обстреляли жилой дом
15:55
Президент Украины встретился с лидером Судана в аэропорту
15:26
Решение о передаче ATACMS было принято заранее
13:50
Количество жертв в результате ракетных обстрелов Кременчуга возросло
12:11
Мы прорвали Вербовое и будем продвигаться дальше — генерал Тарнавский
11:16
В Киеве активисты требуют усилить поддержку ВСУ
10:33
Во время ракетной атаки по Крыму были также поражены два зенитно-ракетных комплекса
10:00
В подготовке удара по штабу Черноморского флота РФ помогали ССО
08:52
Ночью российские БпЛА атаковали Днепропетровскую область и Запорожье
все новости
ВИДЕО
«Новые русские». Как Путин раздал приближенным имущество западных бизнесменов ► «Новые русские». Как Путин раздал приближенным имущество западных бизнесменов ►
23 сентября, 18:50
«ДНР» хочет достроить метро в Донецке, «процветание» в оккупации ► «ДНР» хочет достроить метро в Донецке, «процветание» в оккупации ►
22 сентября, 21:45
Штаб Черноморского флота РФ после ракетной атаки. Фото: соцсети Появилось видео момента удара по штабу Черноморского флота РФ
22 сентября, 20:52
Штаб Черноморского флота в Севастополе Фото: соцсети По штабу Черноморского флота РФ в Севастополе нанесли ракетный удар
22 сентября, 13:30
Российский пленный Алексей Третьяков. Фото: «Новости Донбасса» Экс-мэр российского города попал в плен ВСУ под Клещиевкой
22 сентября, 10:54
Российские войска обстреляли Курахово Войска РФ атаковали Курахово Донецкой области: попали в дома — 16 раненых
22 сентября, 08:50
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама