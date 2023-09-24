Армия РФ решила проверить оборону вблизи Белогоровки, оказалось безуспешно — Евлаш

Российские оккупанты попытались проверить украинскую оборону на Лимано-Купянском направлении, использовав подразделения «шторм-z» вблизи Белогоровки, однако они были уничтожены. Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире национального телемарафона.



«Противник продолжает все еще переброску своих резервов именно 25-й армии. Сегодня, например, противник впервые после длительного перерыва попытался проверить нашу оборону, в частности, произошло одно боевое столкновение. Он использовал подразделения «шторм-z» вблизи Белогоровки. Зеками решил проверить нашу оборону, все они были уничтожены и безуспешно состоялось эта проверка для них», — отметил он.



По его словам, 557 раз захватчики использовали артиллерию на этом участке фронта и 17 раз привлекали авиацию. Также осуществлено 13 ударов вражескими дронами-камикадзе.



Вооруженные силы Украины ликвидировали 76 оккупантов, кроме того — российские БТР, самоходные артиллерийские установки, пушки, автомобили и один командно-наблюдательный пункт.



Также уничтожены российские БТР, самоходные артиллерийские установки, пушки, автомобили для перевозки личного состава и командно-наблюдательный пункт.



Напомним, авиация сил обороны за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.