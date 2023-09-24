Армія РФ вирішила перевірити оборону поблизу Білогорівки, виявилося безуспішно — Євлаш

Російські окупанти спробували перевірити українську оборону на Лимано-Куп'янському напрямку, використавши підрозділи «шторм-z» поблизу Білогорівки, проте їх було знищено. Про це повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону.



«Противник продовжує все ще перекидання своїх резервів саме 25-ї армії. Сьогодні, наприклад, противник уперше після тривалої перерви спробував перевірити нашу оборону, зокрема, сталося одне бойове зіткнення. Він використав підрозділи «шторм-z» поблизу Білогорівки. Зеками вирішив перевірити нашу оборону, всі вони були знищені і безуспішно відбулася ця перевірка для них», — зазначив він.



За його словами, 557 разів загарбники використали артилерію на цій ділянці фронту та 17 разів залучали авіацію. Також здійснено 13 ударів дронами-камікадзе.



Збройні сили України ліквідували 76 окупантів. Також знищено російські БТР, самохідні артилерійські установки, гармати, автомобілі для перевезення особового складу та командно-спостережний пункт.



Нагадаємо, авіація сил оборони за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки супротивника.