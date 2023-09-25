В Україну доставили першу партію танків Abrams, раніше обіцяних Джо Байденом

Першу партію американських танків Abrams достроково доставили в Україну. Про це з посиланням на інформацію від військових повідомляє The New York Times.



Ці танки прибули раніше за очікуваний термін і, як зазначається, «вчасно, щоб їх використовувати в контрнаступі ЗСУ».



Додаткові танки M1 Abrams будуть відправлені до України найближчим часом. Ті, що прибули у суботу, 23 вересня, є першою частиною з 31 танка, обіцяних адміністрацією США. Точна кількість поки що не розкривається.



22 вересня президент США Джо Байден анонсував постачання танків Abrams до України наступного тижня. Пентагон також інформував про постачання 120-мм боєприпасів із збідненим ураном для цих танків.



M1 Abrams — це головний бойовий танк США, який виробляють із 1980 року. Він знаходиться на озброєнні не лише армії США, а й армій інших країн, включаючи Єгипет, Австралію, Марокко та деякі інші близькосхідні держави.



Оновлено. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що американські танки Abrams уже прибули в Україну.



«Хороші новини від міністра Умєрова. «Абрамси» вже в Україні й готуються підсилити наші бригади. Вдячний союзникам за виконання домовленостей! Шукаємо нові контракти, розширюємо географію постачання», — написав глава держави на своєму Telegram-каналі.

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