В окупованому Маріуполі напали на російського політика

У Маріуполі вдарили ломом по голові російського політика та активіста. Фото: Маріупольська міськрада

У тимчасово окупованому Маріуполі російського активіста та політика Миколу Ішкова вдарили ломом по голові. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.



«Микола Ішков на собі відчув ставлення маріупольців до російських окупантів. Він приїхав у тимчасово окупований Маріуполь, де його зустріли не з «хлібом та сіллю», а ударом ломом по голові», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що Ішков потрапив до лікарні зі струсом мозку, при цьому нападники не затримані. Своєю чергою, політик сказав, що на нього напали місцеві жителі Маріуполя, які чекають на деокупацію.



Микола Ішков у 2022 році балотувався до міських депутатів Курська від партії «Справедлива Росія», проте зняв свою кандидатуру. Перекваліфікувався на активіста і їздить окупованими територіями.



Нагадаємо, що неподалік окупованого Маріуполя російські військовослужбовці продовжують будувати укріплення, а також завозять бетоновози для фортифікацій.